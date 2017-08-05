Cadillac увеличивает присутствие на мировом рынке

В июле 2017-го года обладателями новых автомобилей марки Cadillac стали 25 231 человек.

Американская компания 14-й месяц подряд демонстрирует рост продаж, сообщает пресс-служба Cadillac. Самыми популярными рынками сбыта для Cadillac остаются Соединенные Штаты Америки (11 227 продаж в июле) и Китай (продано 12 006 машин). На остальных рынках в этом же месяце было реализовано 1 998 автомобилей.

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За период январь-июль 2017-го компания Cadillac продала 189 461 новый автомобиль, что на 23.1% больше аналогичного периода прошлого года. В июле прирост продаж составил 1.8%.

Средняя цена сделки Cadillac на рынке США остается свыше 54 000 долларов. Самой популярной машиной в модельном ряду американской компании является роскошный кроссовер XT5, продажи которого за семь месяцев этого года составили 75 659 штук.

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В России самым доступным автомобилем бренда Cadillac является седан CTS, цена которого в базовой комплектации составляет от 2 940 000 рублей. Самую дорогую модель — «четырехдверку» CTS-V — россияне могут купить за 6 590 000 рублей минимум. Также у нас продаются кроссовер XT5 (от 2 890 000 рублей) и внедорожник Escalade (от 4 850 000 рублей).

Не так давно, напомним, компания Cadillac представила рестайлинговый седан XTS. Когда он поступит в продажу пока не сообщалось.

