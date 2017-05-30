Чак Норрис стал лицом Fiat Professional

Известный актер, чей культовый, неразрушимый характер сделал его популярным в Сети, стал ироническим воплощением итальянского бренда в новой рекламной кампании, старт которой намечен на июнь текущего года.

В соответствии с новой рекламной платформой, которая в следующем месяце будет запущена в Европе, Ближнем Востоке и Африке, Fiat Professional представляет своего нового, фантастического посла. Им стал известный американский актер, продюсер и эксперт в области восточных единоборств — Чак Норрис. К его успешной кинокарьере за последние годы прибавилась интернет-популярность, выражаемая в мемах, мотиваторах и прочих видах творчества пользователей Сети.

На каждой цифровой и социальной платформе имеется огромное количество мемов, которые демонстрируют удивительные, иронично нереальные действия Норриса, подавая его настоящим супергероем. Если ввести в поисковую строку запрос с именем актера, то мы получим около 12 миллионов результатов в Гугл и 880 тысяч на YouTube.

Комбинация вышеперечисленных факторов делает Чака Норриса наиболее подходящим воплощением Fiat Professional, олицетворяющим ценности бренда: решительность, надежность, динамичность, компетентность и близость к покупателю. Кроме того, исследование, проведенное на европейском рынке, показало, что он является лучшей кандидатурой на то, чтобы стать лицом фирмы с учетом значимости, сходства и привлекательности для профессиональных клиентов.

Практика привлечения автомобильными брендами известных людей в качестве своих послов пользуется успехом. Например, ранее Nissan пригласил для этих целей звезду фильмов «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-стрит» — австралийскую актрису Марго Робби, а Ford уже неоднократно сотрудничал Дуэйном «Скалой» Джонсоном.