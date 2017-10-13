Снимки седана Changan Raeton CC опубликовало издание Autohome. Модель выйдет на «поднебесный» рынок до конца текущего года. С «четырехдверкой» Changan Raeton, которую ранее продавали и в России, у новинки общее – лишь имя.

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Raeton CC построен на другой платформе, длина этого «китайца» равна 4 780 мм, высота – 1 825 мм, ширина – 1 465 мм, размер колесной базы – 2 770 мм. Габариты обычного Changan Raeton: 4 900/1 860/1 500 мм, колесная база – 2 810 мм.

В список оборудования нового седана вошли: цифровая «приборка», мультимедийная система с тачскрином, система кругового видеообзора, обогрев передних кресел, системы экстренного торможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Ожидается, что в Китае Changan Raeton CC будет доступен с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с., который работает в паре «механикой» или «автоматом». Стандартный Raeton оснащается «атмосферником» 2.0 и турбомотором 1.8 мощностью 158 и 177 л.с. соответственно.

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Пока нет информации о планах Changan продавать Raeton CC за пределами Поднебесной.

Напомним, в России марка сегодня представлена только одной моделью – кроссовером CS35, его собирают на заводе в Липецкой области. По предварительным данным, скоро Changan выведет на рынок РФ вседорожник CS75, его, вероятно, будут поставлять из Китая.