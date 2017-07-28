Chery даст «попробовать» свои автомобили

Китайский производитель проведет 30 июля 2017 года в Санкт-Петербурге большой тест-драйв своей модельной линейки.

В рамках импровизированного фестиваля Chery предусмотрено следующее:

Тест-драйвы с профессиональными инструкторами новых кроссоверов марки – Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5

Возможность ознакомиться с моделями и условиями покупки у официальных дилеров через онлайн-магазин Chery

Провести быструю оценку вашего автомобиля сотрудниками отделов трейд-ин

Прошедшие тест-драйв смогут рассчитывать на праздничную атмосферу и фирменные сувениры.

Кроме того, участники мероприятия смогут получить скидку на покупку нового кроссовера Chery, которая составит: 20 000 рублей для Tiggo 2, 30 000 рублей для Tiggo 3 и 50 000 рублей для Tiggo 5.

Chery приглашает всех желающих на тест-драйв, который пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля текущего года в парке имени Бабушкина (пр. Обуховской Обороны, д. 149) в 11 часов. При себе необходимо иметь водительское удостоверение.