Chery даст «попробовать» свои автомобили

В рамках импровизированного фестиваля Chery предусмотрено следующее:
- Тест-драйвы с профессиональными инструкторами новых кроссоверов марки – Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5
- Возможность ознакомиться с моделями и условиями покупки у официальных дилеров через онлайн-магазин Chery
- Провести быструю оценку вашего автомобиля сотрудниками отделов трейд-ин
- Прошедшие тест-драйв смогут рассчитывать на праздничную атмосферу и фирменные сувениры.
Кроме того, участники мероприятия смогут получить скидку на покупку нового кроссовера Chery, которая составит: 20 000 рублей для Tiggo 2, 30 000 рублей для Tiggo 3 и 50 000 рублей для Tiggo 5.
Chery приглашает всех желающих на тест-драйв, который пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля текущего года в парке имени Бабушкина (пр. Обуховской Обороны, д. 149) в 11 часов. При себе необходимо иметь водительское удостоверение.
Приму в дар. 😉