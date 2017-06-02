По итогам заседания президиума РСА стало известно о том, что на внеочередном общем собрании будет рассмотрен вопрос о системе «е-ОСАГО Гарант», которая должна решить проблему доступности электронных полисов в частности и услуги «автогражданки» в стране в целом.

«Собрание Союза рассмотрит механизмы улучшения работы, которые в случае утверждения вступят в силу с 1 июля 2017 года», — комментирует президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Система гарантирования заключения договоров ОСАГО была создана одновременно с запуском обязательных продаж электронных полисов обязательного автострахования. Она «вступает в игру» в тех случаях, когда по техническим причинам клиент не может заключить договор на сайте выбранной страховой компании. Тогда происходит переадресация на сайт другого страховщика, он выбирается с помощью системы распределения по номеру ПТС автовладельца.

«Эта система заработала, однако у РСА не было механизмов контроля за этим перераспределением. Невозможно было отследить, смог ли человек заключить договор на сайте того страховщика, куда его перенаправила система», — отметил Игорь Юргенс. В обновлённом механизме гарантирования продажи е-ОСАГО будут осуществляться с участием площадки сайта РСА.

«Реализация этого сценария обеспечит гарантированное заключение договоров ОСАГО в электронном виде, обеспечит полный контроль за процессом со стороны РСА, снизит количество жалоб и штрафов для страховщиков. В результате увидим сбалансированную систему распределения убыточных клиентов, упростим документооборот», — пояснил глава Союза.

Ранее стало известно о том, что при покупке е-ОСАГО сканы документов скоро будут не нужны: сайты РСА и страховых компаний до конца текущего года будут подключены к порталу госуслуг.