Заказы на новый «паркетник» Citroen начали принимать по всей Европе с 1 октября текущего года.

На данный момент «старосветские» дилеры собрали около 9 000 заявок на C3 Aircross, причем 6 000 из них пришлось на Францию. Как отметили в Citroen, успешный старт вывел новинку на второе место по популярности в модельной линейке бренда после хэтча C3 (по итогам продаж с начала октября).

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Более 50% заказов принято на C3 Aircross в максимальной комплектации Shine, 55% заявок включают в себя четыре опциональных варианта отделки салона, 20% пришлось на машины с двухцветной окраской кузова, а 15% заказанных кроссоверов имеют опцию Packs Color (рейлинги, корпуса зеркал и окантовка фар выполнены в другом цвете).

Мировая премьера нового кроссовера состоялась в июне этого года. Дизайн модели выполнен по мотивам концепта Citroen C-Aircross, представленного в марте 2017-го в Женеве. На домашнем рынке C3 Aircross доступен с бензиновым трехцилиндровым движком 1.2 PureTech мощностью 82, 110 или 130 л.с., с дизелем 1.6 BlueHDi, выдающим 100 или 120 л.с. Кроме 110-сильного мотора, работающего в паре с «автоматом», все остальные агрегаты сочетаются с «механикой». Привод – только передний.

В список оборудования могут входить: беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа-система с сенсорным экраном, круиз-контроль, проекционный дисплей, камера заднего вида, панорамная крыша. Также для кросса предусмотрены системы бесключевого доступа, помощи при парковке, экстренного автоматического торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков, переключения света фар.

Во Франции цена Citroen C3 Aircross стартует с отметки в 15 950 евро, что эквивалентно примерно 1 090 000 рублей по актуальному курсу.

Как сообщалось ранее, новый кроссовер Citroen будут продавать и в России. В нашей стране C3 Aircross должен появиться в следующем году.