Премьера рестайлингового «паркетника» может состояться уже в этом месяце.

По данным французских СМИ, посвежевший C4 Cactus представят 26 октября 2017 года. Никакой официальной информации о рестайлинге кросса пока нет. Предполагается, что с боков модели уберут накладки Airbump, которые защищают от мелких повреждений. Впрочем, небольшие панели могут установить в нижней части дверей.

1 / 2 На фото: актуальная версия Citroen C4 Cactus 2 / 2 На фото: актуальная версия Citroen C4 Cactus

Не исключено, что Кактус также получит новую решетку радиатора, ее, вероятно, выполнят в стиле кроссоверов C3 Aircross и C5 Aircross.

На европейском рынке нынешний Citroen C4 Cactus доступен с бензиновым мотором 1.2 PureTech мощностью 82 или 110 л.с., а также с дизелем 1.6 BlueHDi, выдающим 99 л.с. Привод – только передний, при этом для «француза» предусмотрена система Grip Control.

Во Франции цена дореформенного C4 Cactus начинается с отметки в 15 200 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 041 000 рублей по текущему курсу.

В России компактный кросс не представлен, о планах Citroen продавать эту модель в нашей стране пока не слышно. Как сообщалось ранее, ближайшей премьерой марки в РФ станет «паркетник» C3 Aircross – кроссовер должен добраться до дилеров в следующем году.