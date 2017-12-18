Соответствующая дорожная карта будет подготовлена по поручению губернатора в течение ближайших двух недель.

Дорожную карту по реализации программы «Ноль погибших на дорогах» специалисты департамента транспорта разработают в течение двух недель. Соответствующее поручение в ходе совещания правительства города дал губернатор Дмитрий Овсянников. Программа Zero Vision была разработана в Швеции.

«Дмитрий Владимирович Овсянников на сегодняшнем аппаратном совещании дал поручение в течение двух недель подготовить дорожную карту по реализации программы «Ноль погибших на дорогах». Такие программы достаточно давно работают во многих странах мира», — цитирует ТАСС директора департамента транспорта Игоря Титова.

В рамках реализации этой программы планируется комплекс мер по повышению безопасности на дорогах города (на них будут установлены элементы, ограничивающие скорость движения); помимо этого планируется построить тротуары там, где их сейчас нет, а также использовать другие меры.

По мнению Игоря Титова, примером успешной реализации подобной программы в других странах является норвежский город Осло: численность населения составляет порядка 600 000 человек, при этом в 2016 году на дорогах погибло лишь четыре человека. Для сравнения, в Севастополе (население города составляет 430 000 человек) за текущий год в авариях погибло уже 76 человек.