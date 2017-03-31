Dodge Challenger Demon может хитро охлаждать воздух в системе впуска

До официальной презентации ультимативного маслкара Dodge Challenger Demon осталось меньше двух недель (как известно, новинку выкатят 11 апреля на автосалоне в Нью-Йорке), и Dodge продолжает дразнить своих поклонников новыми подробностями относительно того, за счёт чего её новый автомобиль будет быстр.

Как пишет пресс-служба Fiat Chrysler Automobiles, всасываемый автомобилем воздух через фильтр-нулевик будет в режиме «Драг» принудительно охлаждаться системой кондиционирования, благодаря чему его температура во спуске двигателя будет на 7 ºC ниже, чем температура окружающего воздуха.

Как известно, чем холоднее воздух, тем эффективнее он поддерживает процесс сгорания за счёт более высокой плотности кислорода, и тем позже настаёт порог детонации, что позволит электронике двигателя более агрессивно выставлять углы зажигания, а также подавать больше топлива. Всё это позволяет добиться большей мощности.

1 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon 2 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon 3 / 3 На фото: Dodge Challenger Demon

На самом деле, похожую систему 14 лет назад применил Ford на заряженном пикапе Ford F-150 SVT, который благодаря такому подходу получал буст в 50 лошадиных сил. Насколько хорошо эта система реализована в Challenger Demon – мы скоро узнаем.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Dodge Challenger Demon будет легче Hellcat.