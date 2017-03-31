Dodge Challenger Demon может хитро охлаждать воздух в системе впуска

Как пишет пресс-служба Fiat Chrysler Automobiles, всасываемый автомобилем воздух через фильтр-нулевик будет в режиме «Драг» принудительно охлаждаться системой кондиционирования, благодаря чему его температура во спуске двигателя будет на 7 ºC ниже, чем температура окружающего воздуха.
Как известно, чем холоднее воздух, тем эффективнее он поддерживает процесс сгорания за счёт более высокой плотности кислорода, и тем позже настаёт порог детонации, что позволит электронике двигателя более агрессивно выставлять углы зажигания, а также подавать больше топлива. Всё это позволяет добиться большей мощности.
На самом деле, похожую систему 14 лет назад применил Ford на заряженном пикапе Ford F-150 SVT, который благодаря такому подходу получал буст в 50 лошадиных сил. Насколько хорошо эта система реализована в Challenger Demon – мы скоро узнаем.
Ранее Колёса.ру сообщали, что Dodge Challenger Demon будет легче Hellcat.
"Как известно, чем холоднее воздух, тем лучше он сгорает в камере сгорания" - что это за бред? Воздух не сгорает в камере сгорания, а лишь поддерживает горение топлива за счет присутствующего, в его составе, кислорода. И при понижении температуры, воздух, как и любой газ, увеличивает плотность, а это значит, что в единице объёма, кислорода будет больше, процесс горения пойдет лучше, а значит можно подать больше топлива. Автор статьи! Вы хоть ознакомьтесь с физико-химическими процессами, происходящими при горении топлива в ДВС.