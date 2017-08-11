Проект по выявлению автомобилистов без действующих страховых полисов с помощью камер так и не был запущен.

О внедрении соответствующей функции говорится в течение последних нескольких лет. Использовать комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД таким образом предполагали столичные власти и Российский союз автостраховщиков. Однако, как сообщает «Газета.ру», этот проект так и не запустили.

Глава департамента транспорта столицы и вице-мэр Максим Ликсутов отметил, что проект столкнулся с определёнными техническими сложностями. «Мы крайне заинтересованы, чтобы камера проверяла по базе данных РСА наличие полиса ОСАГО. Мы действительно хотели сделать некий пилотный проект в первом полугодии [2017-го – примечание редакции], — комментирует он. — Как только РСА будет готова нам дать качественную базу данных, с которой можно работать по нашим стандартам, мы её подключим. Мы в этом плане полностью готовы хоть завтра это сделать, ничего сложного в этом нет».

Отметим, на первом этапе инициаторы предлагали выявлять водителей без действующих полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, рассылать им соответствующие уведомления, однако, не штрафовать их.

«У нас по закону о персональных данных данные автовладельцев захэшированы в системе. И чтобы расшифровать сведения из нашей системы нужно заходить через МВД России и получать информацию только через них. А в Дептрансе хотят подсоединиться к нашей информационной базе напрямую, но сделать это полностью корректно с технической точки зрения невозможно, — комментирует исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. — Поэтому и о каких-то сроках говорить пока сложно».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что дорожные камеры начнут штрафовать за ещё одно нарушение ПДД. Комплексы, которые будут контролировать выезд на обособленные трамвайные пути, появятся в столице РФ, об этом рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.