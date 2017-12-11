Электрогрузовик Tesla Semi «поймали» на дорогах общего пользования

Не успел Илон Маск представить своё новое детище – полностью электрический грузовик Semi, как один из первых экземпляров встретился фотошпионам на дорогах общего пользования.

Как сообщает новостное агентство Cnet, новинку смогли снять на видео недалеко от дизайнерского офиса Tesla. На видеозаписи видно, как полностью электрический грузовик маневрируют на узких улочках Лос-Анджелиса.

По видеозаписи видно, что задние колёса грузовика закрыты аэродинамическим обвесом, также по видео можно оценить, насколько у Tesla Semi маленький клиренс.

Помимо этого, на видеозаписи видно, что двери грузовика открываются в олдскульной манере, а также отсутствуют классические зеркала заднего вида.

Илон Маск представил высокотехнологичный тягач Semi 17 ноября. Автомобиль с трейлером весом в 36 тонн способен разгоняться до 96 километров в час за 20 секунд, пустой же тягач набирает такую скорость всего за пять секунд. Запас хода у грузовика на одном заряде составляет 800 километров.

Ранее Колёса.ру сообщали, что конкурент Tesla обещает заряжать электрокары за одну минуту.