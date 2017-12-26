FCA вновь отзывает крупнейшую партию пикапов Ram

Итальяно-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles объявил об отзыве крупнейшего количества автомобилей. Речь идет о 1,8 миллиона пикапов Ram.

Новый отзыв затронет почти два миллиона пикапов популярной в Северной Америке марки, которые были выпущены в период с 2009 по 2017 годы. Из этого числа 1,48 миллиона были реализованы на рынке США, 250 000 единиц в Канаде и еще 50 000 — по всему миру.

Представители производителя сообщают, что были выявлены случаи разблокировки колес пикапов в жаркую погоду. При этом автомобили были оставлены с включенным режимом Паркинг на АКПП, а ключ не присутствовал в замке зажигания. Такие инциденты являются потенциально опасными для жизни и здоровья водителя, пассажиров и пешеходов. Напомним, что в апреле 2016 года голливудский актер российского происхождения Антон Ельчин был насмерть задавлен собственным автомобилем Jeep Grand Cherokee, который скатился на него в подобном случае. Тогда этот трагический инцидент стал причиной расследования регулятора NHTSA против концерна FCA.

Производитель рассылает владельцам пикапов приглашения на посещение сервисных центров для устранения дефекта и призывает водителей до этого момента пользоваться ручным тормозом. Для FCA данная отзывная кампания стала уже пятой среди всего модельного ряда за последние полгода.

Ранее стали известны новые подробности пикапа Ram 1500 2019.