Об этом решении сообщили в американском Агентстве по охране окружающей среды.

Fiat Chrysler Automobiles разрешили возобновить продажи новых внедорожников и пикапов с дизельными двигателями на территории Соединенных Штатов Америки. Это решение сегодня, 28 июля 2017 года, было принято Агентством по охране окружающей среды США.

Согласно официальному сообщению ведомства, специалисты одобрили разработанные ранее изменения программного обеспечения автомобилей, которое прежде автомобильный концерн использовал для занижения показателей выбросов вредных веществ в атмосферу.

Не так давно стало известно о том, что компания Fiat Chrysler Automobiles в июле текущего года возобновила производство внедорожников Jeep Grand Cherokee и пикапов Ram 1500. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что раскрыта дата премьеры Ram 1500 нового поколения: он дебютирует в январе 2018 года в рамках Детройтского автосалона.

Напомним, в мае текущего года Минюст США подал судебный иск против FCA, обвинив компанию в использовании программного обеспечения для занижения показателей выбросов в порядка 104 000 автомобилей с дизельными двигателями. Впоследствии стало известно о том, что решить вопрос концерн может «малой кровью»: специалисты фирменных СТО инсталлируют в машины новые прошивки дизельных моторов без вмешательства в их «начинку».