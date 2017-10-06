Дизайн «паркетника» не изменился, все обновки свелись к расширению палитры цветов кузова, плюс появилась мультимедиа следующего поколения. Так, теперь Fiat 500X может быть окрашен в Alpi Matte Green или Donatello Bronze. Ранее эти цвета предлагались для спецверсии S-Design.

В списке доступного оборудования 500X-2018 значатся мультимедийная система Uconnect HD Live с семидюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и навигатор TomTom 3D.

На европейском рынке Fiat 500X представлен в двух модификациях – «городской» Urban Look и «внедорожной» Cross Look. Последняя отличается наличием более массивных бамперов и версии 4×4.

В Италии в линейку моторов кроссовера входят бензиновые 1.6 E-Torq (110 л.с.) и 1.4 Turbo MultiAir II (140 л.с.), дизели 1.3 MultiJet (95 л.с.), 1.6 MultiJet (120 л.с.) и 2.0 MultiJet II (140 л.с.). Также покупателям доступен 500X со 120-сильным двигателем 1.4, работающим на газе.

Напомним, ранее Fiat представил обновленное семейство компактвэнов 500L.