Приложение предназначено для молодых людей, страдающих синдромом FOMO (Fear of missing out, боязнь упустить что-то важное). Как сообщили в пресс-службе Ford, молодые водители стремятся всегда быть на связи с друзьями, то есть велика вероятность попадания в ДТП из-за селфи, социальных сетей или SMS. Приложение Ford Reality Check («Проверь на практике») наглядно продемонстрирует фатальные последствия отвлечения водителя во время движения машины.

«Основным интерактивным элементом в приложении является «виртуальный» смартфон. Компактный контроллер, который пользователь держит в руке, в виртуальной реальности превращается в смартфон, с которым можно взаимодействовать. Это усиливает эффект погружения в виртуальный мир», — говорится в релизе автопроизводителя.

С помощью технологии виртуальной реальности Google Daydream VR приложение Ford Reality Check симулирует ситуацию, когда водитель заезжает за друзьями по дороге на вечеринку, отвлекается на сообщения в мессенджере, телефонные звонки или самих пассажиров, что, соответственно, приводит к аварии.

«Исследования показывают, что область мозга, помогающая снизить стресс от исключения из процесса общения со сверстниками, менее активна в молодом возрасте. Тинейджеры ощущают сильнейший дискомфорт, когда выпадают из общения с друзьями. Важно, что эта область мозга – префронтальная кора – также участвует в таких важных процессах, как оценка рисков, планирование действий и контроль над ними», — прокомментировала нейроученый Линда Шоу.

После испытаний приложения 90% пользователей заявили, что поменяют свое поведение за рулем. Пока Ford Reality Check будет использоваться на мероприятиях Ford Driving Skills for Life в Европе, а позже оно появится в Google Play Store.

Напомним, в России в рамках проекта Ford Driving Skills for Life уже четвертый год подряд реализуется «Академия безопасного вождения Ford». За это время в РФ обучение прошли свыше 6 500 начинающих водителей.