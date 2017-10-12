Ford подготовил несколько «Фокусов» для SEMA

В этом году у американского производителя будет одна из самых больших экспозиций на крупнейшем шоу автомобильного тюнинга. Ford планирует показать более 50 эксклюзивных автомобилей, с четырьмя из которых знакомит уже сейчас.

Первым идет концепт, построенный на базе версии Focus ST совместно с компанией Blood Type Racing Inc. Особенностью этого автомобиля стала посадочная площадка с квадрокоптером на крыше, а также особый окрас кузова, агрессивный кузовной обвес и ряд технических апгрейдов, включая выпускную систему Ford Performance, гоночный турбокомпрессор Borg Warner, пневмоподвеску и крутые тормоза Wilwood.

Ford Focus RS стал донором для проекта VMP Performance. Этот автомобиль был подготовлен с уклоном на езду по гоночному треку. Хот-хэтч получил карбоновый обвес, спортивную пневмоподвеску, более производительную впускную систему, интеркулер и другие доработки.

Третий концепт построен совместными усилиями Universal Technical Institute, Tjin Edition и Pennzoil, тоже на базе Focus RS. Полноприводный автомобиль получил винтовую подвеску, мощные шестипоршневые тормозные суппорты, новые впускную и выпускную системы. В кабине заменили «приборку» и рычаг переключения передач на карбоновый, а также установили новую аудиосистему Kicker.

Последним идет раллийный прототип Focus от Rally Innovations. Кузов автомобиля выполнен в соответствующей стилистике – он выглядит как болид WRC и комплект колес OZ Racing Superturismo GT подчеркивает этот факт. У Focus ST новый электронный блок управления двигателем, винтовая подвеска, более производительный интеркулер, выхлопная система Ford Performance и короткоходная кулиса коробки передач.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про пару концептов Hyundai для SEMA. Сначала корейцы показали модернизированный Santa Fe с улучшенными внедорожными характеристиками, а потом сверхэкономичный Ioniq.