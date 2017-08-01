Судиться с китайским автопроизводителем Geely из-за его нового суббренда – Lynk & Co – намеревается компания Ford. Как сообщает Automotive News, причиной разбирательства станет то, что название этой марки очень похоже на «имя» принадлежащего американскому концерну бренда Lincoln.

1 / 2 На фото: Lynk & Co 01 2 / 2 На фото: Lynk & Co 01

Как отметили представители Ford, «компания Lincoln – это 100 лет истории, и мы намерены защитить её репутацию». Американский автопроизводитель принимает все меры, включая подачу исков, чтобы предотвратить использование «незаконного бренда». «В таком виде название марки может спутать клиентов», — добавили в компании.

О запуске китайской компанией Geely нового автомобильного суббренда Lynk & Co стало известно ещё в октябре 2016 года. Тогда же дебютировала первая модель этой марки – кроссовер 01. В основу этого автомобиля легла модульная платформа CMA, на которой будет базироваться кроссовер Volvo XC40.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на совместной платформе Volvo и Geely построят ещё один кроссовер. Предположительно «паркетник» с индексом 02 появится на рынке через несколько лет, он может оказаться меньше и дешевле по сравнению с моделью 01. Отметим, на европейский и американский рынки бренд Lynk&Co намерен выйти в 2019 году.