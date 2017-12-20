Фотошпионы засекли Bentley Flying Spur 2019: новые подробности
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Фотошпионы засекли Bentley Flying Spur 2019: новые подробности

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Мировую премьеру нового Bentley Flying Spur стоит ожидать в конце 2018 года.

Инженеры британского производителя роскошных автомобилей Bentley выпустили тестовые экземпляры нового поколения представительского седана Flying Spur в камуфляже на зимние испытания в Швеции. Фотошпионы уже успели засечь на свои камеры. Фотографии оказались в распоряжении издания Carscoops.

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Bentley Flying Spur W12 S 2016
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Bentley Flying Spur W12 S 2016

Камуфляж у тестовых мулов довольно специфический. Накладные панели и пленка черного цвета позволяют на расстоянии оценить реальный силуэт кузова будущей новинки. И он останется прежним. Кардинальных изменений стиля дизайна кузова не произойдет. Как обычно, Bentley Flying Spur представит собой четырехдверную версию купе Continental GT новой генерации. А это означает, что у британского седана будет общая с четырехдверным купе Porsche Panamera платформа MSB-F. Сдвоенные передние фары и решетка радиатора будет такой же, как у нового британского купе. Поэтому переднюю часть инженерам можно было и не камуфлировать.

Купе Bentley Continental GT 2018

Купе Bentley Continental GT 2018

В интерьере Flying Spur также стоит ожидать цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, который по принципу вращения барабана будет сменяться на дополнительные приборы и фирменные часы или на чистую лакированную панель из дорогих сортов дерева.

Архитектура от Panamera подразумевает выпуск в будущем мощной гибридной версии седана Bentley Flying Spur следующего поколения. Основным мотором станет 6,0-литровый двигатель W12 Twin-Turbo мощностью 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента от нового Continental GT. Ожидаемый разгон от 0 до 100 км/час с этим мотором составит 4 секунды.

Ранее Bentley Continental GT нового поколения представили в Москве.

Теги: Шпионские фото , bentley , continental gt , Flying Spur , Porsche Panamera , Великобритания , Bentley , Flying Spur
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