Фотошпионы засекли Bentley Flying Spur 2019: новые подробности

Инженеры британского производителя роскошных автомобилей Bentley выпустили тестовые экземпляры нового поколения представительского седана Flying Spur в камуфляже на зимние испытания в Швеции. Фотошпионы уже успели засечь на свои камеры. Фотографии оказались в распоряжении издания Carscoops.

1 / 2 Bentley Flying Spur W12 S 2016 2 / 2 Bentley Flying Spur W12 S 2016

Камуфляж у тестовых мулов довольно специфический. Накладные панели и пленка черного цвета позволяют на расстоянии оценить реальный силуэт кузова будущей новинки. И он останется прежним. Кардинальных изменений стиля дизайна кузова не произойдет. Как обычно, Bentley Flying Spur представит собой четырехдверную версию купе Continental GT новой генерации. А это означает, что у британского седана будет общая с четырехдверным купе Porsche Panamera платформа MSB-F. Сдвоенные передние фары и решетка радиатора будет такой же, как у нового британского купе. Поэтому переднюю часть инженерам можно было и не камуфлировать.

В интерьере Flying Spur также стоит ожидать цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, который по принципу вращения барабана будет сменяться на дополнительные приборы и фирменные часы или на чистую лакированную панель из дорогих сортов дерева.

Архитектура от Panamera подразумевает выпуск в будущем мощной гибридной версии седана Bentley Flying Spur следующего поколения. Основным мотором станет 6,0-литровый двигатель W12 Twin-Turbo мощностью 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента от нового Continental GT. Ожидаемый разгон от 0 до 100 км/час с этим мотором составит 4 секунды.

Ранее Bentley Continental GT нового поколения представили в Москве.