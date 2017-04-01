Fuji Heavy Industries теперь называется просто Subaru

С сегодняшнего дня Fuji Heavy Industries носит официальное название Subaru Corporation, хотя ранее это название использовалось только в качестве автомобильного бренда. Слово «Субару» на японском языке означает название звездного скопления Плеяды в созвездии Тельца.

«Как компания мы идем по пути от обычного выпуска продукции к тому, чтобы обеспечивать качественный уровень производства. Изменение названия — это новый шаг вперед», — сообщил глава корпорации Ясуюки Есинага.

Концерн Fuji Heavy Industries основан в 1953 году после раскола авиастроительной корпорации Nakajima Aircraft. А уже в 1958 году начался выпуск легковых автомобилей под брендом Subaru. Сейчас в Японии работает два сборочных предприятия Subaru. Мощности этих заводов позволяют выпускать до 600 тысяч машин ежегодно. Доля Subaru на мировом авторынке составляет 1%.

Ближайшей новинкой Subaru станет новый внедорожник, который станет идеологическим наследником модели Tribeca и его уже вывели на тесты. Кстати, дизайнер «Колеса.ру» уже представил свое виденье новинки.