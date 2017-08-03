GAC Trumpchi GS3 показался на официальных фото. Ранее китайский «паркетник» можно было увидеть только на шпионских снимках, причём в Сеть в своё время попали фотографии как экстерьера, так и интерьера новинки. На родном рынке на автомобиль уже собрано около 3 500 предзаказов. Продажи должны стартовать в конце текущего месяца.

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Информации о планах GAC поставлять GS3 на рынки других стран пока нет. Согласно официально неподтверждённым данным, длина Trumpchi GS3 составляет 4 350 мм, ширина – 1 825 мм, высота – 1 655 мм; а размер колёсной базы равен 2 560 мм.

Предположительно линейка двигателей переднеприводного компактного «паркетника» будет включать в себя два бензиновых варианта – 1,5-литровый «атмосферник», выдающий 114 л. с. мощности, и 137-сильный турбомотор объёмом 1,3 литра.

В линейке марки новый кроссовер займёт место на ступеньку ниже модели GS4. В оснащение GAC Trumpchi GS3 войдёт мультимедийная система с восьмидюймовым жидкокристаллическим экраном, а также Beidou / GPS 3D голосовой навигацией. В зависимости от комплектации автомобиль получит кондиционер, подогрев сидений, функцию запуска двигателя с кнопки, шесть подушек безопасности и не только.

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Ранее портал «Колёса.ру» сообщил о том, что GAC выводит на рынок новый компактный «паркетник»: во второй половине прошлого месяца стало известно о том, что в Китае стартовали продажи небольшого электрического кроссовера Trumpchi GE3.