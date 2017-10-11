Geely раскрыла амбициозные планы

За первое полугодие 2017 года Geely Auto Group удалось реализовать на китайском рынке 531 000 машин, что на 89,3% превышает результат 2016 года. На сегодняшний день компания находится на шестом месте в Китае по объему продаж, поднявшись в рейтинге на четыре строчки с прошлого года.

Почти половина продаж Geely (45%) приходится на модели SUV – Vision SUV, Emgrand GS и Boyue (Atlas в России). Кстати, Geely Boyue входит в пятерку самых популярных кроссоверов китайского рынка – ежемесячный объем продаж модели превышает 20 000 единиц.

Geely Auto Group планирует к 2020 году увеличить продажи до двух миллионов машин в год, из которых 900 000 будет приходится на сегмент SUV, 850 000 на «легковушки» и 250 000 на MPV. Порядка 170 000 единиц компания планирует продавать за рубежом. Кстати, российский рынок Geely считает для себя одним из ключевых и намерена продавать в нашей стране 80 000 автомобилей к 2020 году. Кроме того, к этому времени китайский производитель планирует представить 20 новых моделей.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о запуске завода Geely в Беларуси, а также о продажах нового кроссовера на российском рынке. В ноябре у российских дилеров марки появится модель Geely Atlas.