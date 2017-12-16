General Motors может вернуться в Европу

Американский концерн практически прекратил свою деятельность не только на российском, но и на европейском рынке.

Сначала General Motors избавился от компании Saab, несколько лет назад перестал продавать массовые модели Chevrolet, а в 2017 году были проданы Opel и Vauxhall французскому концерну PSA Group.

В настоящее время в Европе продаются только модели Cadillac и пара спорткаров Chevrolet – Corvette и Camaro. Дилерская сеть GM насчитывает 45 центров, расположенных, главным образом, на территории Германии и Швейцарии. Глава концерна Мэри Барра сообщила, что концерн уже рассматривает возможность возвращения на европейский рынок.

Вероятно, GM намерен продавать в Старом свете недорогие модели Chevrolet корейской сборки. Правда, никакие подробности пока не раскрываются, но, стратегия возврата будет разрабатываться еще несколько лет. Мэри Барра отметила, что компания будет повторно покорять европейский рынок с помощью электрических и беспилотных моделей. К сожалению, Барра ничего не сказала о планах на российский рынок.

Кстати, ранее стало известно, что PSA Group хочет вернуть половину суммы от сделки по Opel.