Гиперкары Bugatti Chiron попали под отзыв в США

Похоже, что некоторым обеспеченным американцам придётся на какое-то время расстаться со своими гиперкарами Bugatti Chiron, пока марка не разберётся с найденным в них дефектом.

Как сообщается на официальном сайте Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), Bugatti проведёт сервисную кампанию в отношении модели Chiron, у которой обнаружился дефект механизма регулировки сидений.

В частности, по данным экспертов управления, механизм мог быть неправильно сварен на заводе, в результате чего сидения во время ускорения или торможения могут сломаться, что может привести к полной потере управления над 1 500-сильным автомобилем.

На данный момент известно, что под отзыв попадают 47 автомобилей, а это около 10% от всего «тиража».

На данный момент инцидентов связанных с этим дефектом не зафиксировано.

Bugatti Chiron начали выпускать в марте текущего года, в год с конвейера марки сходит около 70 подобных автомобилей. Можно предположить, что под отзыв попадают практически все модели, выпущенные в текущем году.

Ранее Колёса.ру сообщали, что первый подержанный Bugatti Chiron стоит почти вдвое дороже нового.