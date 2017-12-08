Гиперкары Bugatti Chiron попали под отзыв в США

Как сообщается на официальном сайте Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), Bugatti проведёт сервисную кампанию в отношении модели Chiron, у которой обнаружился дефект механизма регулировки сидений.
В частности, по данным экспертов управления, механизм мог быть неправильно сварен на заводе, в результате чего сидения во время ускорения или торможения могут сломаться, что может привести к полной потере управления над 1 500-сильным автомобилем.
На данный момент известно, что под отзыв попадают 47 автомобилей, а это около 10% от всего «тиража».
На данный момент инцидентов связанных с этим дефектом не зафиксировано.
Bugatti Chiron начали выпускать в марте текущего года, в год с конвейера марки сходит около 70 подобных автомобилей. Можно предположить, что под отзыв попадают практически все модели, выпущенные в текущем году.
Ранее Колёса.ру сообщали, что первый подержанный Bugatti Chiron стоит почти вдвое дороже нового.
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