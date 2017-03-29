Об увольнении главы ГИБДД Виктора Нилова стало известно сегодня, 29 марта 2017 года. Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещён на официальном портале правовой информации. Как сообщают в РБК, эта отставка предположительно может быть связана с предстоящей реформой ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нынешние кадровые перестановки связаны с предполагаемой реформой Госавтоинспекции МВД России. Так, это ведомство может перестать существовать в качестве самостоятельного подразделения и в итоге войдет в состав патрульно-постовой службы.

Точные сроки проведения этой реформы на данный момент не называются. Предположительно изменения должны завершиться не раньше 2018 года. Отметим, должность начальника ГИБДД Виктор Нилов занимал с 2011 года. Ранее он работал заместителем начальника департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД.

Ничего удивительного в отставке генерал-майора полиции не нашёл глава профсоюза московской полиции Михаил Пашкин. «Возможно, он ушёл на пенсию, возможно, Владимира Путина не устраивает работа ГАИ, каждый день погибают люди на дорогах. Обстановка не улучшается», — цитирует издание Михаила Пашкина.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Виктору Нилову придётся покинуть пост. Тогда предполагалось, что освободившееся кресло займёт кто-то из руководства ведомства по Дальневосточному федеральному округу, однако эти данные в Министерстве внутренних дел опровергли.

Не так давно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что новый регламент работы сотрудников ГИБДД отправился на доработку. Так что новых возможностей у инспекторов ДПС с 1 апреля 2017 года не появится.