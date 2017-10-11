В будущем официальные трассы для стритрейсинга начнут появляться в регионах страны.

11 Окт Госдума даcт рекомендации по строительству трасс для стритрейсеров в России

Государственная дума РФ в скором времени планирует рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для любителей уличных гонок. Как сообщают «Известия», после этого могут появиться рекомендации по строительству официальных трасс для стритрейсинга при участии местных властей и представителей бизнеса.

Об изменениях, касающихся стритрейсеров, рассказал руководитель рабочей группы по подготовке этих предложений, член партии «Единая Россия», Анатолий Выборный. Инициативы призваны совершенствовать законодательство РФ в области ответственности водителей за хулиганские действия и иные нарушения общественного порядка при управлении транспортными средствами.

По мнению Анатолия Выборного, проблему стритрейсеров, которые нарушают общественный порядок на городских улицах, способно решить сочетание ужесточения наказания за нарушения (вплоть до уголовного) с возможностью участия в легальных любительских гонках.

«Во времена ДОСААФ во всех регионах были специальные объекты, сейчас они заброшены или используются по другому назначению, — отметил исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Москвы Никита Теппер. — Нужно распоряжение правительства и разрешение на использование этой земли, льготные цены на аренду, субсидирование».

Необходимость строительства официальных трасс для стритрейсеров признают также и в Госавтоинспекции МВД России. По мнению руководителя ведомства Михаила Черникова, специализированные места для организации любительских соревнований позволят свести к минимуму число нелегальных гонок, а значит помогут уменьшить количество серьёзных нарушений со стороны их участников.

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