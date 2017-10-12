Официальный дистрибьютор Haval в России, компания «Хавейл Мотор Рус» и «Китайские автомобили» подписали дилерское соглашение, предполагающее открытие первого дилерского центра китайского бренда в Минске. В автосалоне просторный шоу-рум, склад запчастей и аксессуаров, а также сервисная зона на девять постов для ремонта автомобилей.

Клиентам будут предоставлены такие услуги как тест-драйв, сервисное и гарантийное обслуживание, кредитование, покупка автомобилей по программе Trade-in. Как отметили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», финансирование сделок производится аффилированной лизинговой компанией (непосредственно в дилерском центре).

«Для нас это не просто открытие ещё одного, уже 12-го, дилерского центра, а новый этап развития, поскольку мы впервые вышли на рынок Беларуси, страны Таможенного союза», — комментирует заместитель генерального директора официального дистрибьютора Haval в РФ Михаил Роткин.

1 / 2 На фото: Haval H9 2 / 2 На фото: Haval H2

«На данный момент в Тульской области полным ходом идёт строительство завода Haval мощностью 150 000 автомобилей в год. Конечно, мы ориентированы на новые рынки и рады новым партнёрам, с которыми надеемся построить долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Впереди нас ждёт большая работа по развитию бренда Haval», — добавил он.

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