Хендэ Мотор СНГ и АО «Глонасс» запускают новый сервис

Результатом сотрудничества двух компаний стал новый проект «Помощь на дороге», сервис провайдером которого выступает Российское Автомобильное Товарищество (РАТ).

Участниками проекта становятся все новые автомобили Hyundai и Genesis, купленные с 13 октября 2017 года. Если у водителя на дороге возникла непредвиденная ситуация и он нуждается в технической помощи, например, эвакуации, запуске мотора, замене или ремонте колеса, вскрытии дверей, отключение сигнализации, подвозе топлива, ему достаточно нажать кнопку «SOS», после чего оператор «ЭРА-Глонасс» перезвонит для уточнения ситуации.

После чего, данные, включающие местоположение машины, передаются в РАТ, оператор которого уже связывается с водителем для оказания помощи или эвакуации, тоже с помощью системы «ЭРА-Глонасс».

«Данный проект является принципиальным шагом в сторону повышения удобства, комфорта и надежности в рамках владения автомобилем для наших клиентов. Благодаря «Помощи на дороге» автовладельцы сохранят свою мобильность, имея возможность максимально быстро устранить причины, мешающие продолжению движения, — отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. — Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты чувствовали себя на дорогах максимально защищенно и уверенно».

Автовладельцы смогут воспользоваться сервисом «Помощь на дороге» уже с 1 ноября 2017 года. «Хендэ Мотор СНГ» сотрудничает с РАТ с 2009 года, в рамках совместной программы оказания помощи на дороге. Подключение системы «ЭРА-Глонасс» позволит существенно улучшить качество услуг.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о возможном создании совместной платформы ЭРА-Глонасс и Платон. Проект может получить название «Глонасс-ТМ», где ТМ является сокращением от слова «телематика».