Honda назвала цену CR-V 2.0 для России

Под капотом Honda CR-V устанавливается бензиновая 150-сильная «четверка» i-VTEC Earth Dreams объемом 2,0 литра. Производитель заявляет, что с таким мотором кроссовер «кушает» 9,8 литра топлива на 100 км пробега по городу, по трассе – 6,2 литра и в комбинированном режиме – 7,5 литра. Двигатель сочетается с вариатором и может работать на бензине АИ-92.

В базовое оснащение автомобиля входят 8 подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением и иммобилайзер. Кроссовер получил арсенал ассистентов водителя и систем безопасности: ABS+EBD, систему помощи при маневрировании, ассистент старта на подъеме, систему курсовой устойчивости, адаптивный электроусилитель руля, ассистент торможения и систему контроля давления в шинах.

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На российском рынке CR-V с мотором 2.0 будет доступен в трех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive.

Комплектация Elegance за 1 769 900 рублей включает следующее оборудование: интеллектуальный информационный дисплей, климат-контроль, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, электрорегулировки и обогрев внешних зеркал, обогрев передних кресел, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, датчик света и задний парктроник.

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В версии CR-V Lifestyle автомобиль комплектуется светодиодной головной оптикой с функцией автокоррекции, рейлингами на крыше, тонированными задними стеклами, системой дистанционного запуска двигателя и бесключевого доступа в салон. В этом варианте исполнения также присутствует система слежения за усталостью водителя, информационно-развлекательная система с поддержкой Mirror link, Carplay и Android Auto, c портами USB (4) и HDMI. Ценник – 1 959 900 рублей.

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Топовый вариант Executive оценивается в 1 959 900 рублей. В этой комплектации кроссовер получает кожаный салон, электрорегулировки водительского кресла в восьми направлениях с функцией запоминания (в четырех для пассажира), обогрев руля и задних сидений, электропривод двери багажника, а также камера бокового обзора и система подсвечивания поворота.

Цены на кроссовер Honda CR-V нового поколения с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра были объявлены в конце июля.