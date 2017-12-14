В Сети появились снимки серийного кроссовера Hyundai Encino. Под таким именем в Поднебесной будут продавать модель, которая в других странах известна как Kona.

Фотографии китайской версии кросса опубликованы в местной соцсети Weibo. Судя по снимками, на «поднебесном» рынке Encino/Kona предложат с новой решеткой радиатора с вертикальными полосами – ее выполнили в стиле вседорожника ix35 нового поколения. Впрочем, «паркетник» с решеткой в виде ячеек, как у американской и европейской модификаций, тоже будет доступен китайским покупателям.

Премьера прототипа Hyundai Encino состоялась в ноябре на мотор-шоу в Гуанчжоу. Помимо решетки, внешне китайский кроссовер отличается от других версий наличием маленьких круглых противотуманок вместо овальных. Салон Encino марка не показала, так что пока неизвестно, будут ли в нем какие-либо изменения.

1 / 3 На фото: Hyundai Kona для Европы 2 / 3 На фото: Hyundai Kona для Европы 3 / 3 На фото: Hyundai Kona для Европы

Продажи нового «паркетника» стартуют в Китае в середине следующего года, модель оснащена бензиновым турбодвигателем 1.6 мощностью 177 л.с. Привод, вероятно, будет только передним. В других странах у Hyundai Kona есть версия 4х4, однако в Поднебесной полноприводные машины особым спросом не пользуются.

Напомним, кроссовер Hyundai ix35 нового поколения также был представлен в Гуанчжоу. В отличие от Коны, «тридцать пятый» предназначен только для китайского рынка.