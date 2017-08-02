Эта модель на сегодняшний день возглавляет список самых популярных кроссоверов в России.

Линейку кредитных продуктов с нулевым первоначальным взносом решил расширить российский офис Hyundai. Специальное предложение от ООО «Хёндэ Мотор СНГ» и ООО «Русфинанс банк» теперь распространяется на кроссовер Creta, производство которого налажено на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге.

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Раньше в кредит без первоначального взноса можно было приобрести только Hyundai Solaris нового поколения. Теперь же на выгодных условиях предлагается и кроссовер Creta. Как отметили в пресс-службе, предложение действует как при покупке модели по стандартной программе кредитования, так и по акции «Старт».

Помимо этого клиенты могут воспользоваться скидками по мерам господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Согласно их условиям, при приобретении машины в кредит покупатели получают субсидию в размере 10% от её цены. То есть по возможности клиенты могут совместить две программы: купить Creta без первоначального взноса и получить скидку по госпрограмме, уменьшив сумму кредита.

Подробнее об условиях мер государственной поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые реализуются в рамках правительственной программы льготного автокредитования, портал «Колёса.ру» сообщал ранее.

Официальная цена Hyundai Creta варьируется в диапазоне от 789 900 до 1 199 900 рублей. По итогам продаж в июне 2017 года модель является лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в России. Также она занимает пятую строчку по итогам первого полугодия в ТОП-25 наиболее востребованных машин на нашем рынке.