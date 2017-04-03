«Мы работаем над многими проектами, — цитирует Питера Шрайера издание CarAdvice. — И расширение модельного ряда создаёт новые возможности». На вопрос о том, есть ли среди будущих новинок конкурент популярного в Австралии Toyota Hilux, шеф-дизайнер Hyundai-Kia ответил отрицательно.
Ранее сообщалось, что серийный Santa Cruz может появиться в 2018 году. В основу пикапа, по слухам, должна была лечь платформа Tucson, а в моторную гамму войти новый четырёхцилиндровый дизель. При этом Santa Cruz должен был получить «клона» под шильдиком Kia.
Напомним, что у Hyundai есть ещё один концепт пикапа, созданный на базе Creta. Его представили осенью 2016 года на автосалоне в Сан-Паулу. О серийных перспективах умолчали. Не исключено, что это прощупывание почвы, а в настоящее время корейцы заняты расширением линейки SUV — в ближайшие месяцы покажут новый субкомпактный кроссовер Kona.
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