Hyundai представит весной электрический кроссовер

Кроссовер Hyundai Kona с электрической силовой установкой получит аккумуляторный блок, который обеспечит ему запас хода порядка 390 километров. Дилеры корейской марки приступят к продажам экологичной новинки осенью 2018 года, информирует издание Carscoops.

Электрический Kona получит ряд изменений во внешности, в том числе переработанную переднюю часть, чтобы экомодификацию модели можно было легко отличить от стандартной. Корма получит как минимум одно изменение – там не будет выхлопных патрубков.

Издание также сообщает, что силовая установка для Kona не будет позаимствована у Ioniq EV, да и емкость аккумуляторного блока будет больше.

Недавно также стало известно, что у кроссовера Hyundai Kona появится еще и «заряженная» версия. Подразделение N performance планирует поработать над двумя кроссоверами – Kona и Tucson.