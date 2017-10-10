На итальянском рынке «пятидверка» Хёндэ теперь доступна в варианте исполнения App Mode. Эта версия создана на базе комплектации Comfort, главное новшество – мультимедийная система Pioneer с семидюймовым сенсорным экраном, Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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В арсенале Hyundai ix20 App Mode также значатся 16-дюймовые колесные диски, кожаное рулевое колесо и задний парктроник. За доплату можно заказать пакет Comfort Pack, в который вошли автоматический кондиционер, круиз-контроль и светодиодная подсветка интерьера.

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Компактвэн в версии App Mode предлагается с 90-сильным бензиновым мотором 1.4 MPI, дизелем 1.4 CRDi аналогичной мощности, а также с двигателем 1.4, работающем на газе. Все моторы сочетаются с механической коробкой передач.

Цена новой комплектации Hyundai ix20 стартует с отметки в 17 500 евро (без учета скидок), что эквивалентно примерно 1 197 000 рублей по актуальному курсу.

Компактвэн Хёндэ выпускается с 2010 года, в 2015-м модель обновилась. На российском рынке Hyundai ix20 не представлен, а вот его «близнец» — Kia Venga – у нас продавался. Россию модель Kia покинула в этом году.