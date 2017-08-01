По итогам первой половины 2017 года показатель количества ввезённых юрлицами иномарок снизился почти на 13%.

На территорию России за первое полугодие 2017-го юридические лица импортировали примерно 96 500 легковых автомобилей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ. Сообщается, что этот результат на 12,7% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

При этом, как отметили эксперты, в июне впервые за долгое время импорт в России показал положительную динамику. Прирост показателя в прошлом месяце составил 16,8%.

Известно, что самой популярной среди импортируемых марок за первые шесть месяцев текущего года стала японская Toyota (ввезено 18 500 экземпляров; спад по отношению к АППГ составил 41,5%). Доля этого бренда в общем объёме импорта составила примерно 20%, тогда как годом ранее она была почти равна 29%.

На второй строчке рейтинга находится немецкая марка Mercedes-Benz с результатом 17 400 легковых машин, что на 4,4% больше по отношению к прошлогоднему показателю. Его доля составляет 18%. Замыкает тройку лидеров по числу импортируемых машин ещё один японский бренд – Lexus. За указанный период было ввезено примерно 11 500 единиц (прирост – 7,5%), его доля увеличилась до 12%.

В ТОП-3 моделей по импорту с января по июнь 2017 года вошли: внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (6 200 экземпляров, прирост – 17,8%), а также кроссоверы Lexus RX (4 700 шт., прирост – 26,5%) и Mercedes-Benz GLC (3 200 шт., прирост – 41,6%).

Ранее портал «Колёса.ру» публиковал ТОП-25 самых популярных моделей в России по итогам первой половины 2017 года. В первой пятёрке оказались Kia Rio (46 158 машин), Lada Granta (41 996 шт.), Lada Vesta (34 595 шт.), Hyundai Solaris (32 745 шт.) и Hyundai Creta (24 143 шт.). Все лидеры производятся в РФ.