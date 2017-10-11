По данным специалистов, в течение января-августа 2017 года в страну было ввезено из-за рубежа 156 800 машин.

Импорт новых легковых машин на территорию России по итогам восьми месяцев 2017 года уменьшился на 8,5%, показатель равен 156 800 единиц. Как рассказали представители Федеральной таможенной службы РФ, их суммарный ценник составил 4 млн 003,1 млн долларов.

На автомобили, ввезенные из стран дальнего зарубежья, пришлось порядка 147 800 экземпляров общей стоимостью 3 млн 933,4 мнл долларов, из стран СНГ к нам приехало около 9 000 легковых машин, суммарная цена которых составляет 69,7 млн долларов.

При этом импорт грузовых автомобилей за указанный период увеличился, прирост по отношению к АППГ составил 45,7%. Всего было ввезено примерно 16 900 тяжеловозов суммарной стоимостью 1 млрд 212,2 млн долларов. Из стран дальнего зарубежья было поставлено около 14 100 машин (общая цена – 637,7 млн долларов). Ещё порядка 2 900 машин отправили из стран СНГ (574,5 млн долларов).

В свою очередь экспорт продолжает расти: так, в течение первых восьми месяцев из РФ уехало около 57 100 легковых автомобилей (из них 26 600 машин отправили на рынки стран дальнего зарубежья, оставшиеся 30 500 единиц – в СНГ). Этот результат говорит о приросте на 32,5%. Общая сумма составила 919,8 млн долларов (суммарный ценник машин, отправленных в дальнее зарубежье, составляет 497,3 млн долларов; в страны СНГ – 422,5 млн долларов).

Увеличилось и количество грузовых машин, отправленных из России за границу. Прирост составил 8%, на экспорт ушло около 8 100 машин, общей суммой 168,8 млн долларов. При этом в страны дальнего зарубежья за указанный период было поставлено примерно 2 300 тяжеловозов (69,1 млн долларов), а рынки СНГ получили порядка 5 800 машин (99,7 млн долларов).

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