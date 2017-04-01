Infiniti анонсировал новую модель

Infiniti сопроводил картинку минимальным количеством текста, отметив лишь: «Большое раскрытие. 11 апреля 2017. Нью-Йорк». То есть, публичная премьера внедорожника состоится в рамках Нью-Йоркского автосалона, который будет проходить 11-23 апреля.

Судя по всему, на тизере изображена полностью переработанная передняя часть Infiniti QX80 с перенесенной выше головной оптикой, более рельефным капотом и воздухозаборниками более крупного размера по углам.

1 / 4 Infiniti QX80 Signature Edition. Эта версия актуальной модели поступит в продажу в мае, так что новый вариант, вероятно, не стоит ожидать в ближайшее время. 2 / 4 Infiniti QX80 Signature Edition. Эта версия актуальной модели поступит в продажу в мае, так что новый вариант, вероятно, не стоит ожидать в ближайшее время. 3 / 4 Infiniti QX80 Signature Edition. Эта версия актуальной модели поступит в продажу в мае, так что новый вариант, вероятно, не стоит ожидать в ближайшее время. 4 / 4 Infiniti QX80 Signature Edition. Эта версия актуальной модели поступит в продажу в мае, так что новый вариант, вероятно, не стоит ожидать в ближайшее время.

Покажут нам новое поколение, рестайлинговую версию или прототип, пока неизвестно. Можно предположить лишь, что новинка все равно не поступит в продажу ранее конца текущего года. Существующий Infiniti QX80 предлагается на американском рынке с двигателем V8 объемом 5,6 литра мощностью 400 л.с. в паре с семиступенчатым «автоматом».

Ранее портал «Колеса.ру» анонсировал еще одну премьеру на автосалон в Нью-Йорке от другого японского производителя. Toyota выпустила тизер концепта FT-4X, который, по слухам, станет преемником брутального внедорожника FJ Cruiser.