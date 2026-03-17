На днях фотошпионами был замечен новый C-класс в электрическом исполнении, благодаря чему у нас есть возможность рассмотреть больше особенностей его внешнего вида.

Модель С-Class появилась в гамме немецкого автопроизводителя в 1993 году, заменив на конвейере седан Mercedes-Benz 190. Сегодня производится уже пятое поколение автомобиля с заводским индексом W206, премьера которого состоялась в начале 2021 года. Рестайлинговая версия пока продолжает проходить испытания, и больше года назад мы поделились своим видением её внешности. А помимо неё, гамму готовится пополнить и электрическая модель, которая получит оригинальный кузов и, вероятно, будет называться C-Class with EQ Technology по аналогии с кроссовером GLC на электротяге.

Прежде всего, новинка будет отличаться по пропорциям: здесь не будет привычного для заднеприводных седанов марки столь же большого расстояния между передней колёсной аркой и дверью, а передний свес станет заметно длиннее. Во-вторых, за задними дверьми появятся дополнительные окошки, а заднее стекло станет более покатым, что может быть намёком на новый тип кузова — лифтбек. Как и у большинства последних моделей компании, здесь выдвижные дверные ручки. Спереди проглядываются пока только общие очертания фар, однако уже видны новые фирменные ходовые огни в виде стилизованного логотипа компании. Аналогичная ситуация и сзади, где также уже видно перенесённую на бампер нишу номерного знака.

Рендер нового электрического Mercedes-Benz C-класса

Новинка будет построена на платформе MB.EA, предназначенной для легковых электромобилей компании. Ожидается, что первым в продажу поступит полноприводный вариант с двумя электромоторами общей мощностью порядка 489 л.с. и с запасом хода около 800 км, позже появится и более доступная версия с единственным электромотором. Кроме того, немецкая компания уже тестирует самую мощную модификацию AMG, которая может получить три электромотора и до 800 л.с.

Дебют электрического С-класса ожидается в июле этого года.