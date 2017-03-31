Ранее уже сообщалось о планируемом сотрудничестве американского автопроизводителя и канадской телекоммуникационной компании.

Производитель автомобилей из США Ford Motor намеревается нанять 400 инженеров компании BlackBerry. Целью их работы станет внедрение новых современных интернет-технологий в модели марки. О принятом решении сообщает пресс-служба американского концерна.

На создание НИОКР в Канаде Ford планирует инвестировать 500 000 000 долларов. Специализирующиеся на разработке мобильных устройств сотрудники компании BlackBerry помогут оснастить автомобили бренда инновационными функциями. В общей сложности были приглашены примерно сто сотрудников из подразделения во Флориде и ещё триста специалистов из канадского офиса, располагающегося в провинции Онтарио.

По мнению исполнительного вице-президента по глобальному развитию продуктов и технического директора Ford Раджа Наира, связь является ключевым компонентом для автомобилей будущего. «Благодаря созданию исследовательского центра мы можем быстрее внедрять инновации и предоставлять дополнительное программное обеспечение и услуги, чтобы превзойти ожидания наших клиентов», — отметил он.

В компании BlackBerry в свою очередь отметили, что передача части сотрудников, ранее занимавшихся разработкой смартфонов, поможет компании трансформировать собственный бизнес. Напомним, представители канадской телекоммуникационной компании уже заявляли о том, что собираются «сместить фокус» с производства смартфонов на продажи программного обеспечения.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Ford будет производить запчасти для автомобилей других марок. Новый бренд получил название Omnicraft, по первому времени под ним планируется выпускать масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки и диски, стартеры и генераторы.