Команда российского автогиганта с начала года работает с перевыполнением плана.

Согласно официальному отчёту ПАО «КАМАЗ», количество выпущенных в течение первых трёх кварталов грузовых автомобилей на 15% превышает планируемые результаты. В общей сложности с начала 2017 года с конвейера в Набережных Челнах сошло порядка 26 500 машкомплектов.

Результат января-сентября на 15% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Как рассказали в пресс-службе КАМАЗа, в сентябре 2017-го подразделения единого технологического цикла сдали 3 884 единицы.

Сообщается, что завод двигателей и совместное предприятие «Камминз Кама» в течение прошлого месяца произвели и отгрузили клиентам свыше 4 000 двигателей и силовых агрегатов. При этом за период январь-сентябрь было выпущено более 28 000 единиц продукции, что говорит о приросте на 12% по отношению к АППГ.

Помимо этого известно, что дилеры, сервисные центры, корпоративные и иные потребители отечественного автогиганта получили с начала года запасных частей на сумму порядка 16,85 миллиарда рублей, что свидетельствует о приросте показателя на 64% к АППГ. В сентябре результат составил 1,8 миллиарда рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на заводах компании «КАМАЗ» отремонтировали оборудование. Всего за две недели работы провели на более чем 530 единицах, при этом из них около 45 относятся к категории особо важных.