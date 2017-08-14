О том, что в новой редакции сотрудникам Госавтоинспекции МВД России предписали воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений», портал «Колёса.ру» сообщал ранее. Теперь инициативу оценили представители экспертного сообщества.

По мнению координатора автосообщества «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, новые поправки лишь закрепляют ныне действующее положение вещей. «В действительности подавляющее большинство инспекторов – я думаю, что 99% – общаются с водителями нормально. Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз – они уже прошли, их уже нет», — цитируют эксперта «РИА Новости».

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает любопытным то, что «элементарные правила хорошего тона» в МВД решили прописать в регламенте. «Это, скорее всего, такой кодекс этики, которого должны были придерживаться, мне кажется, сотрудники полиции и без регламента. Прописывать какие-то вещи, которые и так уже приняты большинством… Мне кажется, это уже слишком», — пояснил он.

«Если он [сотрудник ГИБДД – примечание редакции] невоспитанный хам, то ему хоть три раза скажи «нельзя», он всё равно будет это делать. Ведь не регламент обеспечивает культуру поведения, а, наверное, родители, школа, семья, окружение, — считает президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. — Никаким приказом не научишь разговаривать вежливо. Менять надо не приказы, а людей».

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