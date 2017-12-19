Госавтоинспекция МВД России может потерять право добиваться в суде ареста автомобилиста из-за его отказа предоставить машину инспектору ГАИ для преследования преступника. Как сообщает «Коммерсант», на внесении соответствующих изменений в приказ МВД настаивает Генеральная прокуратура РФ.

Из-за массового применения статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях норма нуждается в регулировании, считают специалисты. Стоит напомнить, что правоохранители имеют право использовать автомобили граждан в случаях, если это требуется для пресечения преступлений, преследования преступников или подозреваемых; для отправку в больницы пострадавших, которым нужна медицинская помощь. По требованию автовладельца службы обязаны возместить убытки или понесённые им расходы.

Приказ МВД №664 вступил в силу 20 октября 2017 года и уже вызвал ряд вопросов. На этот раз они вызваны применением нормы, касающейся «неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции», которое карается штрафом в размере от 500 до 1 000 рублей или же административным арестом на срок до 15 суток (это наказание назначается судом).

Этот пункт заставил президента Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина обратиться в Генпрокуратуру. Согласно его словам, ответственность за отказ предоставить автомобиль уже записана в статье 12.25 КоАП РФ (предполагает штраф в размере 500 рублей), поэтому упоминание статьи 19.3 из регламента необходимо исключить. Известно, что в Генпрокуратуре РФ подтвердили факт «правовой коллизии».

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