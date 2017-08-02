Известно имя совершенно нового автомобиля марки Seat

Такое название может получить новый электромобиль компании, который, как сообщает издание Auto Express, должен появиться на рынке в 2020-ом году. На данный момент испанский автопроизводитель рассматривает для новинки имена Seat Born, Born-E и E-Born.

Сообщается, что Seat в ближайшие годы построит два электромобиля. Один из них должен выйти на рынок в 2019-ом году. По предварительным данным первенцем станет электрокар Seat e-Mii, который сейчас тестируется в Технологической лаборатории Барселоны. Его дебют, напомним, состоялся в феврале этого года.

Отметим, что название Born не является типичным для испанской компании. Обычно Seat называет свои автомобили в честь испанских городов: Arona, Toledo, Ateca, Ibiza, Leon и так далее. Борн в Испании — современный район Барселоны, в «декорации» которого органично может вписаться электромобиль.

Скорее всего название Born получит второй электромобиль компании Seat. Первый, как предполагается, сохранит название e-Mii. Также сообщается, что Seat будет последним, кто из четырех основных брендов VW Group запустит в производство машину на оптимизированной для электромобилей платформе MEB. Поэтому ожидать «рождения» Борна стоит не раньше 2020-го года. Официальной информации о новинке нет.

Несколько месяцев назад, напомним, компания Seat рассекретила новый компактный «паркетник» Arona. А сейчас испанская марка с помощью голосования выбирает имя для своего флагманского кроссовера.

