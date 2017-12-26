Согласно полученным в ходе исследования результатам, большая часть участников опроса оценивают работу ГИБДД положительно и считают, что она проводится эффективно. Этот показатель составляет примерно 57 – 58%. Негативное мнение по вопросу высказали примерно 34% респондентов, при этом стоит отметить, что большинство из них – это молодые граждане в возрасте от 18 до 24 лет.

Итоги интернет-опроса говорят о том, что чаще всего с неправомерными действиями сотрудников Госавтоинспекции МВД России сталкиваются автовладельцы при нарушении ими правил дорожного движения (40% от общего количества). За последний год с «нечестными на руку» инспекторами ГИБДД столкнулись 36% участников, 64% дали отрицательный ответ.

Как отметили в сопровождающем комментарии руководители Всероссийского центра изучения общественного мнения, имидж Госавтоинспекции МВД России становится лучше. Сейчас к инспекторам ГИБДД относятся как к нейтральной стороне в отношениях между законом и автомобилистами.

Известно также, что при условии лёгкости подачи обращения, сообщать представителям правоохранительных органов о нарушениях правил дорожного движения готова примерно половина от общего количества участников опроса. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что мобильные приложения для фиксации нарушений ПДД разработают в регионах РФ.