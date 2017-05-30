Jaguar расширил моторную гамму кроссовера F-Pace и седанов для России

Компания Jaguar пересмотрела моторную гамму нескольких моделей в России. Новые версии появились у F-Pace, а также у седанов XE и XF.

F-Pace получил «промежуточные» версии, которые заполнят пропасть между предлагаемыми 180- и 300-сильными дизелями. Теперь к покупке доступен F-Pace 25d, укомплектованный дизельной «турбочетвёркой» мощностью 240 л.с. Цена на такую модификацию стартует от 3 838 000 рублей. В линейке бензиновых агрегатов тоже пополнение — 250-сильный мотор объёмом 2.0 литра, цена на новинку с этим двигателем — от 3 429 000 рублей.

За счёт этих же двигателей расширили предложение для седанов. Jaguar XE 25d оценили в 3 220 000 рублей, бензиновый XE 25t обойдётся в 2 462 000 рублей. Отметим, что оба варианта полноприводные.

Jaguar XF с «четвёркой» на дизеле стоит 3 623 000 рублей, а седан с 250-сильным бензиновым мотором обойдётся минимум в 3 115 000 рублей. Опять же оба варианта предложены с системой полного привода.

Также в арсенале XF появился 200-сильный Ingenium на бензине, который стоит столько же, сколько седан с базовым 180-сильным дизелем — от 2 815 000 рублей.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, что Jaguar Land Rover Россия реализует новую программу тест-драйвов — автомобиль может быть подан к подъезду дома или к офису.