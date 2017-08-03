Дилеры американской марки в прошлом месяце увеличили объемы продаж на 20%, реализовав 102 автомобиля.

03 Авг Jeep отчитался о продажах в июле

В период с января по июль текущего года производителю удалось продать в нашей стране 849 внедорожников, что превышает показатель прошлого года на 26%.

Пресс-служба производителя отмечает, что наибольшей популярностью в России пользуется флагманская модель Jeep Grand Cherokee. За семь месяцев 2017 года владельцами этого автомобиля стали 504 россиянина – рост 92%.

На втором месте по популярности расположился Jeep Cherokee – 170 проданных машин. Кроме того, Jeep продал 65 внедорожников Wrangler, а объем продаж компактного кроссовера Renegade составил 111 единиц.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что в четвертом квартале этого года Jeep планирует начать продажи в России нового компактного кроссовера Compass.