Фотографии замаскированного кроссовера опубликовало китайское издание Autohome. Как сообщает портал, на снимках запечатлен будущий семиместный вседорожник Jeep, предназначенный для «поднебесного» рынка. Официальная премьера модели намечена на следующий год.
Предвестника нового кроссовера – концепт Yuntu – американская марка показала в апреле 2017-го на Шанхайском автосалоне. По предварительным данным, серийная модель может получить имя Grand Commander. Внешне товарный SUV будет отличаться от прототипа, в частности, автомобиль получит оптику в стиле последних Jeep Compass и Grand Cherokee.
Ожидается, что китайцам Jeep Grand Commander предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 270 л.с. Кроме того, у новинки может появиться гибридная версия. Кстати, концепт Yuntu был подзаряжаемым гибридом, но данных о его силовой установке производитель так и не предоставил.
Выпуск Grand Commander наладят в Китае на заводе совместного предприятия Fiat Chrysler Automobiles и GAC. Пока неизвестно, появится ли эта модель на других рынках.
Напомним, на прошлой неделе в Сеть выложили патентные изображения будущего большого кроссовера Jeep.
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