Фотографии замаскированного кроссовера опубликовало китайское издание Autohome. Как сообщает портал, на снимках запечатлен будущий семиместный вседорожник Jeep, предназначенный для «поднебесного» рынка. Официальная премьера модели намечена на следующий год.

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Предвестника нового кроссовера – концепт Yuntu – американская марка показала в апреле 2017-го на Шанхайском автосалоне. По предварительным данным, серийная модель может получить имя Grand Commander. Внешне товарный SUV будет отличаться от прототипа, в частности, автомобиль получит оптику в стиле последних Jeep Compass и Grand Cherokee.

Ожидается, что китайцам Jeep Grand Commander предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 270 л.с. Кроме того, у новинки может появиться гибридная версия. Кстати, концепт Yuntu был подзаряжаемым гибридом, но данных о его силовой установке производитель так и не предоставил.

1 / 3 На фото: концепт Jeep Yuntu 2 / 3 На фото: концепт Jeep Yuntu 3 / 3 На фото: концепт Jeep Yuntu

Выпуск Grand Commander наладят в Китае на заводе совместного предприятия Fiat Chrysler Automobiles и GAC. Пока неизвестно, появится ли эта модель на других рынках.

Напомним, на прошлой неделе в Сеть выложили патентные изображения будущего большого кроссовера Jeep.