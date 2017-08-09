Единые требования к размещению и эксплуатации на автозаправках и парковках зарядных станций для электромобилей должны поступить в правительство РФ до 27 сентября 2017 года. Согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, их разработают специалисты Минэнерго, Минпромторга и Ростехнадзора.

Ранее стало известно о том, что «Россети» планируют создать всероссийскую сеть зарядных станций для электромобилей. На сегодняшний день компания установила уже свыше 130 зарядных станций в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Ярославле и на острове Валаам.

По расчётам специалистов, до конца 2017 года общее количество таких заправок должно достигнуть отметки 190. По словам представителей «Россетей», производственных мощностей хватит для выпуска 1 000 зарядных станций ежемесячно.

Ранее стало известно о закупке Москвой общественного электротранспорта. «Вместе с электробусом производители будут поставлять зарядки для транспортных средств. Электробусы будут заряжаться на конечной станции, на развороте, отстойной площадке, — комментирует глава московского департамента транспорта и развития ДТИ Максим Ликсутов. — По нашим расчётам, серьёзных инвестиций в зарядную инфраструктуру не потребуется. Мощностей транспортного комплекса должно хватить».

В начале июня текущего год КАМАЗ представил первую в России станцию ультрабыстрой зарядки для электробусов. Она позволяет восполнить энергию, которая была потрачена на маршрут между конечными остановками, всего за шесть минут. Разработчиком является российская инжиниринговая компания Drive Electro.