Соглашение о сотрудничестве и партнёрстве было подписано генеральным директором КАМАЗа Сергеем Когогиным и членом правления «Сименс АГ» Роландом Бушем. Компании планируют использовать инновационные решения для автомобильной промышленности в соответствии с концепцией «цифрового производства» и технологии цифровой симуляции процессов производства грузовых машин.

Совместным проектом станет создание единой платформы «КАМАЗ» для мониторинга и оперативного управления различными объектами производства в режиме реального времени. На заводах челнинского автогиганта ожидается с модернизация существующего оборудования для возможности его использования в «Цифровом производстве» и «Умной фабрике».

В рамках сотрудничества «будут разработаны стандарты промышленной автоматизации, которые позволят унифицировать системы автоматизации (стойки управления станками с роботехническими комплексами, промышленные контроллеры, датчики, контроллеры, частотные преобразователи и т.д.)», отметили в пресс-службе КАМАЗа. Благодаря этому появятся условия для экономии в долгосрочной перспективе. Также будет рассмотрена возможность участия в новых проектах в области создания электрических грузовиков (eTruck) и автобусов (eBus).

Помимо этого компании планируют совместную реализацию проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей марки КАМАЗ. «Переход КАМАЗа на новый модельный ряд, наши разработки перспективных семейств автомобилей, в том числе на газовом топливе, энергоэффективных транспортных средств для магистральных, городских и полноприводных перевозок, беспилотных автомобилей подразумевают внедрение не только современных станков и оборудования, но и дигитализацию производства. И в этом сложном процессе нам необходима помощь лидеров рынка цифровых технологий, одним из которых, безусловно, является Сименс АГ», — комментирует Сергей Когогин.

«Тема дигитализации производства является одной из самых актуальных для современной экономики. И мы рады, что такое ведущее российское машиностроительное предприятие как «КАМАЗ» уделяет данному вопросу должное внимание. Подписанное сегодня соглашение станет началом большой совместной работы, — сказал Роланд Буш. — Уверен, что внедряемые цифровые решения и технологии «Сименс» помогут нашему партнеру достичь ряда преимуществ: сократить сроки запуска новых автомобилей, снизить трудоемкость при серийном производстве и уменьшить себестоимость готовой продукции».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что КАМАЗ представил несколько автомобилей на выставке СТТ-2017.