«КАМАЗ-мастер» отправляется на «Дакар-2018»

2018-й год знаменателен тем, что ралли «Дакар» отметит свой 40-й юбилей, а команда «КАМАЗ-мастер» будет отмечать 30 лет с ее основания.

На «Дакар-2018» «КАМАЗ-мастер» отправляется в составе из четырех «боевых» экипажей:

500 Пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков.

502 Пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Мустафин.

507 Пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик Д. Свистунов.

515 Пилот А. Шибалов; штурман Д. Никитин; механик И. Романов

Десятый южноамериканский и сороковой по счёту «Дакар» пройдёт по территории трёх стран – Перу, Боливии и Аргентины. Старт назначен на 6 января в городе Лима, таким образом после пятилетнего перерыва «Дакар» вернётся в Перу. На территории этой страны участники гонки проведут пять дней. Затем им предстоит преодолеть спец участки в Боливии с днем отдыха 12 января в Ла Пасе, а завершится ралли-рейд 20 января в Кордобе (Аргентина).

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На титул чемпионов «Дакара» в этом году кроме «КАМАЗ-мастера» будут претендовать признанные лидеры грузового зачета IVECO, TATRA, RENAULT, SCANIA, LIAZ, МАЗ и др. Всего на старт выйдет 332 транспортных средств из 54 стран мира, в том числе 42 спортивных грузовика.