Об этом стало известно в ходе заключительного в 2017 году заседания совета директоров компании, которое прошло в Москве.

Заседание совета директоров КАМАЗа прошло под председательством гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. На нём участники встречи не только обсудили итоги работы в текущем году, но и утвердили бизнес-план на следующий. Согласно ему, челнинский автогигант в 2018-ом должен продать в общей сложности порядка 43 100 автомобилей.

При этом на российском рынке планируется реализовать около 37 000 грузовых автомобилей, ещё примерно 6 100 тяжеловозов марки отправятся на зарубежные авторынки. Предполагается, что чистая прибыль составит 1 586 миллионов рублей, а размер выручки будет равен 171,3 миллиарда рублей.

В ходе заседания совета директоров были озвучены также основные задачи, которые в 2018 году будет решать компания и её сотрудники. Согласно словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, в следующем году планируется продолжить реализацию различных важных инвестиционных проектов, в их числе подготовка к выходу на рынок новых грузовых машин семейства К5.

Совет директоров также одобрил возможность создания нового совместного предприятия с участием ПАО «КАМАЗ». Как отметили в пресс-службе компании, в случае создания, СП предположительно освоит на территории РФ производство промышленных силовых агрегатов большой мощности для дизель-генераторных и газогенераторных установок и насосных установок, тяжёлой внедорожной и строительной техники, мало- и среднетоннажных судов различного назначения, железнодорожной техники.

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